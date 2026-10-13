Пресса узнала о переговорах США и Европы по плану украинского урегулирования WP: США и Европа ведут работу над планом урегулирования украинского конфликта

Москва13 окт Вести.США и представители стран Европы ведут работу над планом возможного урегулирования конфликта России и Украины, который будет включать в себя, помимо прочего, экономическую интеграцию Москвы, Киева и Брюсселя через энергетическое соглашение, сообщает американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По ее данным, Вашингтон и представители европейских стран "медленно прорабатывают мирное предложение", которое обеспечит финансовые выгоды и безопасность как для РФ, так и для Украины. Отмечается, что пакет мер для урегулирования будет состоять из четырех элементов.

Первый – восстановление инфраструктуры Украины, механизм для которого может обеспечить Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock. Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер запросили у Киева подробную смету расходов, а также гарантии того, что эти деньги не будут "разграблены спекулянтами" после завершения конфликта, однако украинская сторона пока не предоставила конкретных цифр.

Второй – гарантии безопасности Украина наподобие статьи 5 устава НАТО, которые будут обеспечивать США и Европа.

Третий – экономическая интеграция РФ, Украины и Европы посредством энергетического соглашения, подразумевающее постройку трубопровода, по которому российские нефть и газ смогут поступать в европейские страны, а прибыль с них будут делить Москва и Киев. Кроме того, потенциальное соглашение должно определить, как и когда с России будут сняты существующие санкции, пишет WP.

Последний пункт плана предполагает прекращение конфликта на нынешней линии боевого соприкосновения.

Издание указывает, что европейские были недовольны дизельной сделкой президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, но выразили продолжить дипломатический процесс вместе с Вашингтоном.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США намерены в ближайшие недели согласовать предложение по урегулированию конфликта с Украиной и ЕС, а затем представить его России.