NYT: США намерены предложить Европе возобновить закупки газа у РФ через Украину

США предложат Европе возобновить поставки газа из России через Украину NYT: США намерены предложить Европе возобновить закупки газа у РФ через Украину

Москва18 окт Вести.Администрация президента США Дональда Трампа в рамках мирного соглашения по украинскому урегулированию намерена предложить Европе возобновить поставки российского газа через Украину, пишет газета The New York Times (NYT).

С таким предложением выступили спецпосланник США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер на встречах с европейскими политиками и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Чтобы побудить Россию прекратить войну на Украине, американцы уверены, что Украине следует рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым ранее поступал российский газ в Европу отмечает NYT

США считают, что такое решение позволит Европе получать дешевые энергоресурсы, а Украине - доход от транзита газа.

Трамп заявил 9 октября, что он и президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок.

Кроме того, Трамп отказался от применения ряда предусмотренных новым законом санкций, в том числе от введения пошлины в размере 500% на российские товары.