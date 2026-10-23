Economist раскрыл положения нового плана США по урегулированию на Украине

СМИ раскрыли новые предложения США по урегулированию на Украине Economist раскрыл положения нового плана США по урегулированию на Украине

Москва23 окт Вести.США подготовили новый пакет предложений по урегулированию конфликта на Украине. Контуры новой сделки описывает The Economist со ссылкой на анонимный источник в американском правительстве.

Украинские чиновники не располагают полной информацией о последних предложениях, но их основные положения хорошо известны говорится в публикации

В частности, предполагается создание демилитаризованной зоны в Донбассе.

Кроме того, России могут предложить экономическое сотрудничество с США, ослабление санкционных ограничений и нормализацию политических отношений.

Украина, в свою очередь, сможет рассчитывать на инвестиционный пакет и перспективу членства в Евросоюзе при условии отказа от вступления в НАТО.

Как пишет The Economist, дополнительным стимулом для Москвы может стать возобновление поставок российского газа в Европу, которые планировалось полностью прекратить к концу года. Среди обсуждаемых мер также называется восстановление работы газопровода "Северный поток".

Российская сторона при этом подчеркивала, что публичное обсуждение договоренностей может навредить дипломатическому процессу. Кремль подчеркивал, что при сложности переговоров посредничество должно осуществляться в тишине.