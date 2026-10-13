WP раскрыла четыре пункта мирного плана США и ЕС по Украине

США и Европа готовят мирный план по Украине из четырех пунктов WP раскрыла четыре пункта мирного плана США и ЕС по Украине

Москва13 окт Вести.США и Европа готовят план по урегулированию конфликта на Украине, который будет состоять из четырех пунктов. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес.

По его словам, Вашингтон и Брюссель готовят совместное мирное предложение, которое обеспечило бы Москве и Киеву выгоду в области финансов и безопасности, а также создало бы основу для урегулирования территориальных вопросов.

Подчеркивается, что в мирный план США и Европы будет включать в себя восстановление Украины, гарантии безопасности как для Киева, так и для Москвы, энергетическое соглашение и прекращение огня на нынешней линии фронта.

По информации газеты, инициатива разработки нового мирного плана была высказана на встрече во Флориде при участии американских, европейских и украинских переговорщиков.

1 октября президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона хотела бы как можно скорее прекратить боевые действия на Украине дипломатическим путем.