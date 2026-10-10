США хотят согласовать предложения по Украине за несколько недель США хотят согласовать предложения по Украине за несколько недель, узнал Reuters

Москва10 окт Вести.США намерены в ближайшие недели согласовать с Украиной и ЕС предложение по урегулированию конфликта, а затем представить его России. Эту задачу обсуждали на шестичасовых переговоров в Майами, в которых участвовали представители США, Украины, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии и НАТО, сообщает Reuters.

Цель состоит в том, чтобы в ближайшие недели достичь договоренности по такому предложению, чтобы его можно было представить России в попытке добиться прорыва до наступления зимы говорится в публикации агентства

Стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины со стороны США и Европы, восстановление страны и ее возможный путь в ЕС. Также рассматривалась будущие гарантии безопасности между Россией и Европой. По словам источника, переговоры позволили определить направления для дальнейшей работы перед следующим контактом Вашингтона и Москвы.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о неопределенных сроках возвращения России к переговорам с Украиной.