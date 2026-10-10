Трехсторонние переговоры по Украине с США и Европой окончены досрочно

Переговоры по Украине в Майами завершили досрочно Трехсторонние переговоры по Украине с США и Европой окончены досрочно

Москва10 окт Вести.Переговоры представителей США, Украины, "евротройки", а также Еврокомиссии (ЕК) и НАТО окончены досрочно. Об этом в соцсети X сообщил журналист украинского СМИ Алекс Рауфоглу.

Со ссылкой на источники он отметил, что встреча в Майами завершилась раньше запланированного срока.

Переговоры в Майами завершены раньше, чем планировалось. Источники сообщили мне, что второго дня не будет написал Рауфоглу в посте

Встречи американской стороны с представителями Украины при участии Великобритании, Франции, ФРГ, ЕК и НАТО были запланированы на 9 и 10 октября.

По итогам встречи 9 октября спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что стороны обсудили возможность урегулирования украинского конфликта до начала зимы.

В тот же день президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в том числе, поставки российских нефтепродуктов в США и на мировой рынок. По словам американского лидера, стороны договорились о поставках 300 тыс. тонн дизельного топлива в ближайшее время, еще 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн позднее. В Кремле подтвердили достижение договоренности.