Историк раскритиковала поведение делегации Украины на переговорах с США Историк Гавришко: украинская делегация сыграла роль жертвы на встрече в Майами

Москва11 окт Вести.Украинская делегация во время переговоров в США разыграла свою любимую роль жертвы, когда чиновники узнали о сделке по поставкам дизеля между РФ и США. Об этом заявила украинский историк Марта Гавришко.

На своей странице в социальной сети X она прокомментировала ход переговоров, которые были описаны в одном из украинских СМИ.

Судя по всему, новость была настолько шокирующей, что у них чуть не случился коллективный инфаркт. По-настоящему достойное "Оскара" выступление. Украинские чиновники играют свою любимую роль жертв написала Гавришко

Ранее стало известно, что переговоры в Майами, на которых присутствовали представители Украины, США и Евросоюза, были окончены досрочно. Газета Financial Times указала, что причиной такого решения стала сделка между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом о поставках дизеля на мировые рынки.