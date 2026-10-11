Мирошник объяснил реакцию Киева на дизельную сделку России и США Мирошник: реакция Киева на дизельную сделку – просто нервы, США заботятся о себе

Москва11 окт Вести.Киевский режим не ожидал столь резкого заявления от главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Однако, пока это только заявление, а не действие, сказал в интервью для "Соловьёв Live" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

В любом случае, вот эти проявления — это просто проявление нервной реакции. То есть они, конечно же, не ожидали того, что со стороны Соединенных Штатов будет такое вот резкое заявление. Говорить о том, что Соединенные Штаты встали на нашу сторону, нет никаких оснований… Здесь США борются исключительно за свои интересы, в общем-то, как они делали всегда. Да, то есть американцы говорят: "Нам не хватает дизеля, поэтому перестаньте бить по российскому дизелю" отметил посол

По словам Мирошника, идут процессы, в ходе которых Европа движется в одну сторону, а американцы - в другую.

Раскол Запада налицо, в том числе и на этом примере. Зеленский абсолютно не является самостоятельным игроком. Поэтому первое, что он сделал, конечно, побежал звонить и спрашивать дополнительные рекомендации… Если до этого, он восхвалял лидерство Соединенных Штатов, то сегодня в его заявлении звучит лидерство Великобритании. Поэтому он уже, ну, в принципе, было открыто сказано о том, что, знаете, мы все-таки британская игрушка, и мы всячески будем уповать и ждать сигналов именно от Лондона сказал представитель МИД

Он отметил также, что Европа сейчас переживает определенное шоковое состояние.

Европейцы пытаются сформулировать свои подходы, как же все-таки взвешенно отреагировать на позицию Трампа, который нанес вот такой психологический удар по Зеленскому заключил посол

Кроме того, Мирошник отметил, что дизельное соглашение, заключенное между Россией и США, может стать шагом в урегулировании украинского кризиса.