Украинская делегация ощутила себя в дураках после соглашения РФ и США по дизелю

Киев ощутил себя в дураках из-за сделки РФ и США по дизелю, пишут СМИ Украинская делегация ощутила себя в дураках после соглашения РФ и США по дизелю

Москва10 окт Вести.Украинские чиновники, участвовавшие в переговорах с США по урегулированию конфликта на Украине, почувствовали себя дураками после объявления сделки России и США по поставкам дизельного топлива, сообщили украинские СМИ со ссылкой на чиновников.

Собеседники журналистов подчеркнули, что не ожидали подобного соглашения между Москвой и Вашингтоном, поскольку их о нем не уведомляли.

Там была не только наша делегация, но и европейская... Просто все сидели там как дураки сказали украинские чиновники

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках дизельного топлива из РФ на мировой рынок 9 октября в ходе телефонных переговоров. По словам Трампа, Россия поставит 300 тыс. тонн дизельного топлива в ближайшее время, еще 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн позднее.

В тот же день в Майами представители Киева и Вашингтона проводили переговоры по украинской проблематике. После объявления о сделке между РФ и США встреча была сорвана.

По сообщению Axios, глава киевского режима Владимир Зеленский пришел в ярость из-за соглашения между Путиным и Трампом. Он назвал произошедшее "ужасным" и "нечестным".