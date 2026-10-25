Сделка США и РФ стала для Украины самым серьезным ударом с начала конфликта

NYT: США нанесли серьезный удар Украине Сделка США и РФ стала для Украины самым серьезным ударом с начала конфликта

Москва25 окт Вести.США, заключив сделку с Россией по дизельному топливу, нанесли Украине серьезный удар.

Действия Вашингтона, направленные на урегулирование кризиса, подорвали надежды Киева. Украинцы чувствуют себя преданными, говорится в статье, опубликованной газетой New York Times.

Эти действия стали серьезным моральным ударом для Украины, чьи отношения с США находятся в подвешенном состоянии последние пять лет конфликта отмечается в публикации

Авторы указывают, что президент США Дональд Трамп перестал говорить о войне в категориях добра и зла. Теперь его риторика стала более прагматичной и деловой.

Накануне Трамп в беседе с журналистами заявил, что Вашингтон хотел бы заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. В этом случае США могли бы вести бизнес с обеими странами.

Ранее сообщалось, что Трампа возмущают попытки ВСУ продолжать нанесение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Поддержка США практически иссякла, но при этом Вашингтон продолжает сохранять рычаги давления на Киев в военной, политической и экономической сфера.