Москва15 октВести.Отказ Украины прекратить удары по российским НПЗ является публичным оскорблением для президента США Дональда Трампа и всей страны в целом, заявил российский военный эксперт Василий Дандыкин "Известиям".
По его прогнозу, Вашингтон в ответ на игнорирование своих требований применит новые меры давления на Киев.
Президент США - не одинокий ковбой, это глава государства. Если обижают публично президента, значит, обижают и само государствоотметил он
Как отметил эксперт, дизельное соглашение между Россией и США вызвало сильное раздражение у украинского лидера Владимира Зеленского и европейских лидеров - после этого политики решили пойти на конфронтацию с Трампом.
В свою очередь Зеленский признался, что ощущает себя преданным американским коллегой Дональдом Трампом после заключения дизельной сделки с Россией.
Ранее гендиректор "Союз Страхование" Олег Ханин заявил, что санкции ЕС и США стали работать против них.