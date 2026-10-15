Дандыкин: США окажут давление на Украину после ударов по НПЗ России

Дандыкин: США ответят мерами "иного характера" на удары Украины по НПЗ России Дандыкин: США окажут давление на Украину после ударов по НПЗ России

Москва15 окт Вести.Отказ Украины прекратить удары по российским НПЗ является публичным оскорблением для президента США Дональда Трампа и всей страны в целом, заявил российский военный эксперт Василий Дандыкин "Известиям".

По его прогнозу, Вашингтон в ответ на игнорирование своих требований применит новые меры давления на Киев.

Президент США - не одинокий ковбой, это глава государства. Если обижают публично президента, значит, обижают и само государство отметил он

Как отметил эксперт, дизельное соглашение между Россией и США вызвало сильное раздражение у украинского лидера Владимира Зеленского и европейских лидеров - после этого политики решили пойти на конфронтацию с Трампом.

В свою очередь Зеленский признался, что ощущает себя преданным американским коллегой Дональдом Трампом после заключения дизельной сделки с Россией.

Ранее гендиректор "Союз Страхование" Олег Ханин заявил, что санкции ЕС и США стали работать против них.