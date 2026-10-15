Эксперт Ханин заявил, что санкции ЕС и США стали работать против них Эксперт Ханин: санкции ЕС и США стали работать против них

Москва15 окт Вести.Антироссийские санкции, вводимые в отношении РФ, стали работать против США и ЕС. Такое мнение ИС "Вести" озвучил гендиректор "Союз Страхование" Олег Ханин.

По его словам, подтверждением тому стало намерение США получить российский дизель.

Сейчас мы видим интересную ситуацию, когда те санкции, которые вводились против нашей страны Северной Америкой, странами ЕС, начали работать против них самих. И, конечно же, дефицит дизеля сейчас не только в этих странах, еще и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке. Только Африке и Азии намного проще будет покупать у нас дизель, потому что им ничего не придется отменять отметил эксперт

По мнению Ханина, дизельная сделка по договоренностям с США может принести определенную прибыль.

Выручка, которую создаст данная сделка, не все прибыль и уж тем более не все бюджетные деньги. Но, если мы будем рассчитывать примерно на стоимость от 1 тыс долларов до 1,5 тыс долларов за тонну, то, по моим оценкам, это примерно от 4,8 млрд до 7-2 млрд долларов выручки от этой сделки заявил он

Ранее аналитик Игорь Юшков заявил, что для США не будет дисконта по поставкам российского дизельного топлива.