NYP: российское дизтопливо может появиться на американском рынке через 2 недели

СМИ: дизтопливо из России может появиться в США через две недели NYP: российское дизтопливо может появиться на американском рынке через 2 недели

Москва15 окт Вести.Российское дизельное топливо может появиться на американском рынке перед выборами в конгресс, утверждает издание New York Post со ссылкой на источники.

Российское дизтопливо, как ожидается, достигнет американского рынка до промежуточных выборов 3 ноября следует из публикации издания

Как уточнил один из собеседников газеты, топливо должно появиться в США в ближайшие две недели.

Президент России Владимир Путин девятого октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. После беседы глава Белого дома заявил, что была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России.