Москва15 октВести.Российское дизельное топливо может появиться на американском рынке перед выборами в конгресс, утверждает издание New York Post со ссылкой на источники.
Российское дизтопливо, как ожидается, достигнет американского рынка до промежуточных выборов 3 ноябряследует из публикации издания
Как уточнил один из собеседников газеты, топливо должно появиться в США в ближайшие две недели.
Президент России Владимир Путин девятого октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. После беседы глава Белого дома заявил, что была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России.