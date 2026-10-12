Аналитик Юшков: никакого дисконта на дизель для США не будет

Аналитик Юшков усомнился в том, что США получит дисконт на дизель из РФ Аналитик Юшков: никакого дисконта на дизель для США не будет

Москва12 окт Вести.Для США не будет дисконта по поставкам российского дизельного топлива. Такое мнение ИС "Вести" высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Я думаю, что дисконта никакого не будет. Для США уже будет выгодно то, что Россия возобновит экспорт дизеля. Это уже все цены на глобальном рынке понизит, поэтому в этом будет заключаться их главный профит заявил он

Ранее эксперт Сергей Суверов отмечал, что сделка между США и РФ по поставкам дизельного топлива внесет свой вклад в стабилизацию ситуации на топливном рынке в мире.