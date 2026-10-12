Москва12 октВести.Для США не будет дисконта по поставкам российского дизельного топлива. Такое мнение ИС "Вести" высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Я думаю, что дисконта никакого не будет. Для США уже будет выгодно то, что Россия возобновит экспорт дизеля. Это уже все цены на глобальном рынке понизит, поэтому в этом будет заключаться их главный профитзаявил он
Ранее эксперт Сергей Суверов отмечал, что сделка между США и РФ по поставкам дизельного топлива внесет свой вклад в стабилизацию ситуации на топливном рынке в мире.