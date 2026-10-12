Аналитик Юшков заявил, что сделка США по дизелю не решит вопрос Европы Аналитик Юшков: дизельная сделка с США не вернет российский газ в Европу

Москва12 окт Вести.Дизельная сделка России и США не станет примером для аналогичных договоренностей по газу. Такое мнение ИС "Вести" высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Напротив, уточнил он, США, как экспортер газа, стремятся выдавить конкурентов с мирового рынка.

По газу ситуация немножко сложнее, потому что Соединенные Штаты - нетто-экспортер газа, и они сами пытаются выйти на все глобальные рынки. Но наша задача, конечно, показать, что мы готовы и по газу сотрудничать, и это может быть взаимовыгодное сотрудничество. То есть экономический тренд должен идти параллельно с политическим. Но тут нужно понимать, что Штаты наоборот пытаются всех выдавить с глобального рынка газа сказал он

Потому возвращения российского газа, например, в Европу ожидать не следует.

Особо рассчитывать на то, что США будут способствовать возвращению российского газа на европейский рынок, не стоит. Здесь это, скорее, надо вкладывать в умы европейского бизнеса, европейской оппозиции, что, если вы хотите вернуться к прежнему уровню жизни, чтобы у вас промышленность нормально работала, мы с вами должны тогда договариваться о восстановлении поставок добавил Юшков

Ранее сообщалось, что ситуация с закачкой газа в подземные хранилища Европы становится хуже.