Трамп заявил, что США не намерены вводить запрет на экспорт дизтоплива

США не планируют запрещать экспорт дизельного топлива Трамп заявил, что США не намерены вводить запрет на экспорт дизтоплива

Москва2 окт Вести.США не станут запрещать экспорт дизельного топлива, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Об этом он рассказал журналистам на Южной лужайке Белого дома. Соответствующую видеозапись разместил YouTube-канал Magno News.

Мы никогда не собирались этого делать. По сути, Европа поступила отлично, потому что там в обороте много дизельного топлива. У них есть дизель. Они используют его в разы больше, чем большинство других стран, и поступили просто великолепно заявил Трамп

При этом он заверил, что вопрос о запрете на экспорт дизеля никогда не поднимался, хотя ранее сам не раз говорил о готовности ввести эту меру.

2 октября Трамп объявил, что европейские страны договорились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих резервов.

Ранее американский лидер допустил, что Соединенные Штаты могут попросить европейские страны начать поставки на мировые рынки свои запасы дизельного топлива.