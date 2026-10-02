США могут попросить Европу вывести на рынок свои запасы дизтоплива

Трамп может попросить Европу поставить на рынки свои запасы дизельного топлива США могут попросить Европу вывести на рынок свои запасы дизтоплива

Москва2 окт Вести.Вашингтон может попросить европейские страны начать поставки на мировые рынки своих запасов дизельного топлива. Об этом заявил в беседе с журналистами в Техасе американский президент Дональд Трамп.

На вопрос представителей СМИ, обратится ли он к европейским странам с соответствующей просьбой, глава Белого дома подтвердил такую возможность.

Мы можем сделать это. У них есть некоторый объем дизельного топлива, но цены снижаются. Все цены снижаются приводит слова американского лидера ТАСС

Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва ради снижения цен на мировом рынке. В противном случае, Вашингтон обещает ввести запрет на экспорт этого топлива.

По данным собеседников агентства, Штаты хотят, чтобы входящие в состав Евросоюза страны в течение полугода высвободили 120 миллиона баррелей дизеля из запасов.

Трамп также размышляет над запретом на экспорт дизельного топлива из США. Американский лидер упоминал о том, что говорит на эту тему с главой Минэнерго Штатов Крисом Райтом и министром внутренних дел страны Дагом Бургумом. Американский лидер добавил, что, по их мнению, такой шаг "поможет снизить цены на дизельное топливо, но может повысить цены на другие вещи".