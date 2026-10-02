Москва2 октВести.Вашингтон может попросить европейские страны начать поставки на мировые рынки своих запасов дизельного топлива. Об этом заявил в беседе с журналистами в Техасе американский президент Дональд Трамп.
На вопрос представителей СМИ, обратится ли он к европейским странам с соответствующей просьбой, глава Белого дома подтвердил такую возможность.
Мы можем сделать это. У них есть некоторый объем дизельного топлива, но цены снижаются. Все цены снижаютсяприводит слова американского лидера ТАСС
Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва ради снижения цен на мировом рынке. В противном случае, Вашингтон обещает ввести запрет на экспорт этого топлива.
По данным собеседников агентства, Штаты хотят, чтобы входящие в состав Евросоюза страны в течение полугода высвободили 120 миллиона баррелей дизеля из запасов.
Трамп также размышляет над запретом на экспорт дизельного топлива из США. Американский лидер упоминал о том, что говорит на эту тему с главой Минэнерго Штатов Крисом Райтом и министром внутренних дел страны Дагом Бургумом. Американский лидер добавил, что, по их мнению, такой шаг "поможет снизить цены на дизельное топливо, но может повысить цены на другие вещи".