Трамп заявил, что в ЕС согласны высвободить большие объемы дизтоплива из запасов Трамп: страны ЕС согласны высвободить большие объемы дизтоплива из запасов

Москва2 окт Вести.Страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, процесс высвобождения начинается незамедлительно.

Европа только что согласилась высвободить огромные объемы дизельного топлива из крупных запасов написал Трамп в социальной сети Truth Social

Других подробностей американский лидер не привел.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "Большой семерки" договорились о высвобождении до 100 миллионов баррелей топлива из национальных стратегических резервов для стабилизации рынка дизельного топлива. По его словам, процесс будет реализован в течение четырех месяцев под координацией специалистов Международного энергетического агентства.