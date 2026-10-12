Москва12 октВести.Сделка между США и РФ по поставкам дизельного топлива внесет свой вклад в стабилизацию ситуации на топливном рынке в мире. Такое мнение ИС "Вести" высказал инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
Россия является одним из крупнейших игроков на рынке дизельного топлива. И, конечно, внесет свой вклад в дело стабилизации топливного рынка в мире. И хотя полностью поставки из России пока не смогут воспрепятствовать дефициту на мировом рынке нефтепродуктов, но, тем не менее, проблема достаточно сильно смягчитсязаявил он
По его словам, в перспективе можно ожидать краткосрочную стабилизацию цен.
Если Россия сможет в первой половине следующего года увеличить поставки дизельного топлива до 3 млн тонн в месяц, то возможно даже снижение цен на нефтепродукты на мировом рынкесчитает Сергей Суверов
На данный момент, сказал эксперт, соглашение между Россией и США начало фактически действовать, поскольку законтрактованы первые поставки.
Выполнение сделки пойдет по плану. В октябре Россия сможет поставить на американский рынок примерно 300 тыс. тонн дизеля, в ноябре — 500 тыс. тонн, а в декабре — 1 млн тонн. Я думаю, что соглашение действительно начинает работать, и уже в первой половине следующего года поставки могут возрасти до 3 млн тонн дизеля в месяцдобавил он