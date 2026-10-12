Эксперт: РФ внесет свой вклад в стабилизацию топливного рынка в мире Суверов: дизельная сделка повлияет на стабилизацию топливного рынка в мире

Москва12 окт Вести.Сделка между США и РФ по поставкам дизельного топлива внесет свой вклад в стабилизацию ситуации на топливном рынке в мире. Такое мнение ИС "Вести" высказал инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Россия является одним из крупнейших игроков на рынке дизельного топлива. И, конечно, внесет свой вклад в дело стабилизации топливного рынка в мире. И хотя полностью поставки из России пока не смогут воспрепятствовать дефициту на мировом рынке нефтепродуктов, но, тем не менее, проблема достаточно сильно смягчится заявил он

По его словам, в перспективе можно ожидать краткосрочную стабилизацию цен.

Если Россия сможет в первой половине следующего года увеличить поставки дизельного топлива до 3 млн тонн в месяц, то возможно даже снижение цен на нефтепродукты на мировом рынке считает Сергей Суверов

На данный момент, сказал эксперт, соглашение между Россией и США начало фактически действовать, поскольку законтрактованы первые поставки.