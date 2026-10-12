В МИД РФ рассчитывают, что российское дизтопливо поможет стабилизировать рынок Борисенко: рассчитываем, что поставки дизтоплива помогут стабилизировать рынок

Москва12 окт Вести.Россия рассчитывает, что поставки дизельного топлива из РФ могут способствовать стабилизации мирового топливного рынка. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко, его слова приводит РИА Новости.

Рассчитываем, что поставки дизельного топлива из России помогут успокоить рынок топлива, стабилизировать его сказал он

Замглавы МИД добавил, что это будет не пользу не только Соединенным Штатам, но и другим странам мира. По словам Борисенко, в Москве уверены, что ключевым залогом полной стабилизации на этом рынке является скорейшая нормализация ситуации вокруг Персидского залива, завершение конфликта вокруг Ирана.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о поставках дизельного топлива из РФ в Соединенные Штаты и на мировой рынок.