МИД: поставки дизтоплива из России повлияют на мировые энергорынки МИД: поставки дизтоплива из России помогут стабилизировать мировые энергорынки

Москва6 ноя Вести.Поставки дизельного топлива из России на мировые энергорынки помогут их стабилизации, но не смогут в полной мере устранить весь накопившийся дефицит, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

В нынешних условиях растущей макроэкономической турбулентности поступление дополнительных объемов российского дизеля на глобальные энергорынки, безусловно, посодействует их стабилизации, хотя и не сможет в полной мере устранить весь накопившийся дефицит приводит РИА Новости слова Биричевского

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что нормализация цен на рынке дизельного топлива может произойти в ближайшие месяцы, если на Ближнем Востоке восстановятся полноценные поставки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив.

Кроме того, научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин подчеркнул, что налаживание отношений с Россией помогло бы Евросоюзу решить проблему с высокими ценами на топливо и газ.