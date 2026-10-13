Москва13 окт Вести.Применив аналогичный с соглашением по дизелю сценарий в отношении российской нефти позволит стабилизировать рынок и не допустить мирового топливного кризиса. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Роман Данилов.

По мнению эксперта, ощутимого снижения дефицита и как следствие мировых цен на нефть можно достичь только с привлечением альтернативных поставщиков, каким может стать Россия, в случае снятия с нее ограничений и на экспорт нефти, как это произошло с дизелем.

Цена на дизель снизилась под влиянием сделки России и США. Это эмоциональная реакция рынка. Мы не увидели резкого сокращения цен, но увидели отскок на 20-30 центов за галлон. Аналогично можно предположить сценарий и по рынку нефти в случае снятия санкций с России на экспорт нефти. Мы увидим снижение котировок на нефть и цены на нефть будут приемлемыми для рынка. Да, они будут высокими, и они будут благоприятны для России, но они будут приемлемы для рынка отметил Данилов

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что поставки дизеля из России на мировой рынок позволят сбалансировать ситуацию с топливом на фоне блокировки Ормузского пролива.