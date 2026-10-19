Москва19 окт Вести.Сокращение внутреннего потребления дизеля, в том числе завершение сельскохозяйственных работ, стабилизирует российский рынок дизтоплива и позволяет перейти к его экспорту. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Стабилизация рынка на всякий случай, но тем не менее из ближнего зарубежья тоже есть договоренности, и поставки идут довольно большие, прежде всего из Беларуси. В дизельном топливе ситуация гораздо лучше, чем в бензине, потому что мы его традиционно производим гораздо больше, и обычно половину дизельного топлива, которое мы производим, достаточно для внутреннего рынка сказал Юшков

Эксперт отметил, что остальная половина производимой продукции идет на экспорт.

Это было в года, когда у нас не было внеплановых ремонтов, но тем не менее даже сейчас уже формируется в октябре переизбыток предложения на рынке, и России в любом случае нужно было бы экспортировать дизельное топливо для того, чтобы не сокращать нефтепереработку. Поэтому один из факторов, которые и стабилизируют внутренний рынок топлива и позволяют нам перейти к экспорту дизеля – это сокращение внутреннего потребления. Сельхозработы постепенно заканчиваются и высвобождается дополнительный объем дизеля для экспорта заявил Юшков

Ранее генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" Тамара Сафонова заявляла, что снятие ограничений на российское дизельное топливо позволит восстановить баланс поставок на мировых рынках.