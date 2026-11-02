Москва2 ноя Вести.В среднесрочной перспективе в мире сохранится повышенный спрос на нефтепродукты, поэтому цены будут держаться на высоком уровне. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он отметил, что сейчас цены на нефть и на дизель высокие из-за того, что несколько крупных поставщиков ограничивали или не могли вывести свою продукцию.

Конечно, усугубился топливный кризис, и в итоге его не хватает. И чем дальше, тем хуже, потому что сейчас, когда мир проедал стратегические резервы и нефти, и нефтепродуктов, потом нужно будет покупать нефть, нефтепродукты для того, чтобы и текущие потребление обеспечивать и опять восполнять стратегические резервы. А те, у кого они были, будут расширять эти запасы, те, у кого не было стратегических резервов, будут их формировать. То есть мы увидим, даже в среднесрочной, а может быть, в долгосрочной перспективе, повышенный спрос на нефтепродукты, а значит, цены будут удерживаться тоже на высоком уровне заявил Юшков

Эксперт отметил, что для снижения цен на нефтепродукты необходимо снижать военные риски и санкционное давление.

Нужно убирать как военные риски, так и санкционное давление, в том числе на Россию. Если бы не было такого большого давления на российские НПЗ в плане и санкций, и в том числе попыток нанести какой-то ущерб российским НПЗ, то и на мировом рынке цены были бы ниже, мы бы могли стандартные наши объемы экспортировать - это примерно 3-3,5 млн тонн в месяц дизельного топлива. И, конечно, для всего мирового рынка было бы полегче заявил эксперт

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российское дизельное топливо иногда появляется под разными марками на рынках Европы, запретившей себе закупки нефтепродуктов у РФ.