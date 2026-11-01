Эксперт Юшков: цены на топливо в России снижаются благодаря насыщению рынка

Аналитик назвал снижение стоимости топлива трендом в большинстве регионов РФ Эксперт Юшков: цены на топливо в России снижаются благодаря насыщению рынка

Москва1 ноя Вести.Снижение стоимости топлива, зафиксированное в рекордном количестве российских регионов, объясняется насыщением внутреннего рынка, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Согласно его прогнозу, обозначенная тенденция в дальнейшем также сохранится.

(Тренд – прим. ред.) усиливается тем, что у нас постепенно выходят из ремонта те НПЗ, которые раньше получали повреждения, поэтому и предложение увеличивается ... и это позволяет дополнительно тоже стабилизировать рынок объяснил собеседник агентства

Эксперт пояснил, что по мере нормализации обстановки оптовые цены на горючее идут вниз, а значит, топливо становится выгоднее приобретать независимым сетям АЗС. В результате частные заправки поэтапно корректируют свою стоимость, подтягивая ее к уровню вертикально интегрированных нефтяных компаний.

То есть это свидетельство насыщения внутреннего рынка топливом заключил Юшков

В период с 20 по 26 октября 2026 года бензин подешевел на заправках 58 субъектов Федерации. Максимальное удешевление топлива отмечено на Камчатке, следует из данных Росстата.

Неделей ранее в правительстве РФ отметили позитивные сдвиги на внутреннем рынке как по бензину, так и по дизельному топливу: объемы выпуска выросли, запасы формируются.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не прекращать работу по выявлению завышенных цен на топливо в стране.