Цены на бензин на АЗС снизились в 58 регионах России РИА Новости: цены на бензин на АЗС снизились в 58 российских регионах

Москва29 окт Вести.Стоимость бензина на автомобильных заправочных станциях (АЗС) на неделе с 20 по 26 октября снизилась в 58 регионах РФ, сильнее всего – на Камчатке. Об этом следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.

За неделю автомобильный бензин в Камчатском крае стал дешевле на 12,4%, в Ивановской области – на 11,73%. В Вологодской области и Пермском крае цены опустились на 10,44% и 10,29% соответственно, а Карачаево-Черкесии – на 9,86%.

В Тульской и Калужской областях стоимость топлива уменьшилась более чем на 7%, в пределах 6% – в Севастополе, Тверской и Рязанской областях. Более чем на 5% цена упала в Мордовии и Кабардино-Балкарии, а также Брянской, Курской и Костромской областях.

Еще в шести регионах РФ стоимость бензина уменьшилась свыше чем на 4%: Хакасии, Красноярском крае и Ингушетии, а также Владимирской, Новосибирской и Тамбовской областях. В пределах 3% топливо подешевело в Туве и Алтайском крае.

Снижение цен на бензин более чем на 2% было замечено в 14 регионах, в пределах 1% – в 11. Еще в 10 регионах темпы снижения были ниже этого уровня.

26 октября правительство РФ сообщило, что в стране наблюдается стабилизация динамики цен на топливо, которая отражается на общем индексе потребительских цен на непродовольственные товары. До этого в Минэнерго проинформировали, что поставки импортного бензина на внутренний рынок России незначительны, потребность в нем снижается.