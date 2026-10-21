Цены на бензин упали в 53 регионах РФ Росстат: цены на бензин уменьшились в 53 регионах России

Москва21 окт Вести.Стоимость бензина на сертифицированных АЗС уменьшилась в 53 регионах России. Об этом свидетельствуют данные Росстата за период с 13 по 19 октября.

Лидирует Курганская область, где за неделю бензин подешевел на 8,03%, далее следует Ингушетия с понижением на 7,64%. Третье место за Тамбовской областью, где топливо подешевело на 5,2%.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация с бензином ве России сейчас значительно лучше, чем месяц назад, поскольку часть НПЗ вернулась к работе после ремонта.