Москва21 октВести.Стоимость бензина на сертифицированных АЗС уменьшилась в 53 регионах России. Об этом свидетельствуют данные Росстата за период с 13 по 19 октября.
Лидирует Курганская область, где за неделю бензин подешевел на 8,03%, далее следует Ингушетия с понижением на 7,64%. Третье место за Тамбовской областью, где топливо подешевело на 5,2%.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация с бензином ве России сейчас значительно лучше, чем месяц назад, поскольку часть НПЗ вернулась к работе после ремонта.