Бензин на АЗС в России подешевел Росстат: средняя розничная цена бензина за неделю снизилась на 2,3%

Москва7 ноя Вести.Средняя розничная цена бензина в России за неделю (с 27 октября по 2 ноября) снизилась на 2,3% — до 74,84 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Аи-92 подешевел в среднем на 2,5% — до 70,71 рубля за литр. Стоимость Аи-95 снизилась на 2,3% — до 77,08 рубля, Аи-98 и выше — на 0,5%, до 104,1 рубля​​​.

Цены на дизельное топливо за неделю снизились на 0,2% — до 86,38 рубля за литр.

Ранее замдиректора Международного института энергетической политики (МИЭП) МГИМО Александр Фролов заявил об улучшении ситуации со стоимостью топлива на российском рынке за последние три недели. Эксперт объяснил, что в первую очередь такая тенденция сформировалась из-за снижения верхней границы цены на топливо.