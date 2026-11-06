Эксперт отметил снижение средней цены на топливо в России Эксперт Фролов: верхняя граница цен на топливо в России стабильно снижается

Москва6 ноя Вести.Ситуация со стоимостью топлива на российском рынке за последние три недели улучшается – средние цены снижаются. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель директора Международного института энергетической политики (МИЭП) МГИМО Александр Фролов.

По его словам, в первую очередь такая тенденция сформировалась из-за снижения верхней границы цены на топливо.

На нашем рынке ситуация улучшилась, цены средние снижаются. Но я повторю, что снижение средних цен, которое наблюдается уже три недели подряд, – это снижение верхней границы. Дело в том, что у нас сейчас очень разная ценовая реальность. Есть цены у нефтяных компаний, они ближе к нижней границе; есть цены у независимых игроков, они формируют верхнюю границу, и верхняя граница от нижней отличается иногда на 30, 40, 50 и далее рублей. И вот эта верхняя граница начала в четвертом квартале приближаться к границе нижней объяснил Фролов

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российские перерабатывающие предприятия существенно усилили меры по защите своих производств за последние месяцы.