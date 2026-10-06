Москва6 октВести.Федеральная антимонопольная служба отчиталась о проведении мер по урегулированию роста цен на топливо в ряде регионов.
Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей ряда ведомств, включая ФАС.
Были представлены меры по регулированию ценовой ситуации в Оренбургской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Тюменской областях, а также в Удмуртской Республике. Представители региональных органов власти представили анализ ситуации на территории субъектов, загруженности автозаправочной инфраструктуры, динамике поставок нефтепродуктов, функционировании логистических цепочекследует из сообщения пресс-службы кабмина
Представители отраслевых предприятий отчитались о своевременных поставках топлива на АЗС.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что цены на топливо на российских автозаправках начинают снижаться из-за перераспределения объемов горючего.