Кабмин рассмотрел меры по урегулированию ситуации с топливом в ряде областей

Кабмин урегулировал цены на топливо в ряде регионов Кабмин рассмотрел меры по урегулированию ситуации с топливом в ряде областей

Москва6 окт Вести.Федеральная антимонопольная служба отчиталась о проведении мер по урегулированию роста цен на топливо в ряде регионов.

Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей ряда ведомств, включая ФАС.

Были представлены меры по регулированию ценовой ситуации в Оренбургской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Тюменской областях, а также в Удмуртской Республике. Представители региональных органов власти представили анализ ситуации на территории субъектов, загруженности автозаправочной инфраструктуры, динамике поставок нефтепродуктов, функционировании логистических цепочек следует из сообщения пресс-службы кабмина

Представители отраслевых предприятий отчитались о своевременных поставках топлива на АЗС.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что цены на топливо на российских автозаправках начинают снижаться из-за перераспределения объемов горючего.