Эксперт объяснил, почему средняя цена топлива на АЗС в России снижается Эксперт Пикин: цена бензина на АЗС снижается из-за перераспределения его объемов

Москва5 окт Вести.Цены на топливо на российских автозаправках начинают снижаться из-за перераспределения объемов горючего. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его словам, Росстат на сегодняшний день фиксирует снижение цен на топливо, потому что независимые компании стали получать чуть больше бензина для своих заправок.

На самом деле [цены] не то чтобы будут снижаться, просто произойдет перераспределение объемов… Независимые стали все-таки получать чуть больше топлива, на рынке топлива стало побольше. А топливо снизилось в цене, соответственно, они в структуре своих заправок работают уже с топливом по более низкой цене. То есть вертикально интегрированные компании ничего не поменяли [в ценах], а те снизили, и поэтому получается, что общая средняя цена по России снижается объяснил эксперт

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в России успешно борются с дефицитом бензина. По его словам, на ситуацию с топливом положительно влияет перенос сроков ремонтов НПЗ, а также импорт бензина и увеличение объемов производства.