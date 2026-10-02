Москва2 октВести.В России успешно борются с дефицитом бензина, он сейчас незначительный, и делается все, чтобы его устранить, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, на ситуацию с топливом положительно влияет перенос сроков ремонтов НПЗ, а также импорт бензина и увеличение объемов производства.
Мы наблюдаем незначительный дефицит бензина сегодня на рынке, предпринимаются все необходимые меры по его покрытию- отметил Новак
Он добавил, что правительство вместе с компаниями обеспечивают рынок всеми необходимыми ресурсами из близлежащих стран, ближнего и дальнего зарубежья.
Это дает нам дополнительные ресурсыуточнил вице-премьер РФ.
Помимо этого, по его словам, с компаниями ведут работу по увеличению объемов производства.
Ранее сообщалось, что российские власти прорабатывают меры поддержки нефтеперерабатывающих заводов, включая перенос сроков их модернизации по согласованию с Минэнерго. Содействие будут оказывать тем заводам, которые по объективным причинам не могут уложиться в соглашения и в график по модернизации.