Новак заявил, что дефицит бензина в России сходит на нет Новак: дефицит бензина на рынке незначительный

Москва2 окт Вести.В России успешно борются с дефицитом бензина, он сейчас незначительный, и делается все, чтобы его устранить, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, на ситуацию с топливом положительно влияет перенос сроков ремонтов НПЗ, а также импорт бензина и увеличение объемов производства.

Мы наблюдаем незначительный дефицит бензина сегодня на рынке, предпринимаются все необходимые меры по его покрытию - отметил Новак

Он добавил, что правительство вместе с компаниями обеспечивают рынок всеми необходимыми ресурсами из близлежащих стран, ближнего и дальнего зарубежья.

Это дает нам дополнительные ресурсы уточнил вице-премьер РФ.

Помимо этого, по его словам, с компаниями ведут работу по увеличению объемов производства.

Ранее сообщалось, что российские власти прорабатывают меры поддержки нефтеперерабатывающих заводов, включая перенос сроков их модернизации по согласованию с Минэнерго. Содействие будут оказывать тем заводам, которые по объективным причинам не могут уложиться в соглашения и в график по модернизации.