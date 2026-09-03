Новак рассказал о ситуации в России с 92-м, 95-м и 98-м бензином Новак раскрыл детали ситуации в России с 92-м, 95-м и 98-м бензином

Москва3 сен Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал о ситуации с автомобильным бензином в России.

Новак обратил внимание на то, что в стране наблюдается небольшой дефицит 92-го, 95-го, 98-го бензина. Однако, проинформировал он, принимаются все необходимые меры, чтобы сбалансировать внутренний рынок автомобильного топлива.

Что касается автомобильного бензина, 92-го, 95-го, 98-го, это разные марки, здесь сейчас в настоящее время действительно есть дефицит, он небольшой. Мы наблюдаем определенные перебои. Но если говорить о динамике, то на этой неделе, с учетом ввода в эксплуатацию ряда заводов в конце августа, в начале сентября, ситуация несколько уже улучшилась сказал зампред правительства

Он напомнил, что 28 августа правительством было принято решение о продлении запрета на экспорт дизельного топлива.

По бензину принято решение запретить экспорт до конца января 2027 года. Работаем с компаниями по привлечению дополнительного ресурса бензина от наших дружественных стран – из ближнего зарубежья и дальнего зарубежья уже первые поставки пошли, и они наполняют рынок. Поэтому вся необходимая работа будет дальше вестись с тем, чтобы рынок сбалансировался добавил он

Также Новак сообщил, что внутренний рынок России на сегодняшний день полностью обеспечен дизелем и авиакеросином.