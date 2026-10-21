ФАС: соглашения о стабилизации цен на топливо заключены в 44 регионах

Соглашения о стабилизации цен на топливо уже заключены в 44 регионах ФАС: соглашения о стабилизации цен на топливо заключены в 44 регионах

Москва21 окт Вести.Региональные власти и независимые АЗС в 44 субъектах уже заключили соглашения о стабилизации цен на топливо, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский. Его слова приводит ТАСС.

У нас в 44 субъектах заключено 125 соглашений. Эта работа продолжается сказал руководитель ведомства

ФАС, по его словам, фиксирует сдерживание цен, произошедшее благодаря этим соглашениям.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручал профильным ведомствам и отраслевым компаниям более активно принимать дополнительные меры по реагирования на необоснованное завышение и колебания цен на топливо.