Москва21 октВести.Региональные власти и независимые АЗС в 44 субъектах уже заключили соглашения о стабилизации цен на топливо, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский. Его слова приводит ТАСС.
У нас в 44 субъектах заключено 125 соглашений. Эта работа продолжаетсясказал руководитель ведомства
ФАС, по его словам, фиксирует сдерживание цен, произошедшее благодаря этим соглашениям.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручал профильным ведомствам и отраслевым компаниям более активно принимать дополнительные меры по реагирования на необоснованное завышение и колебания цен на топливо.