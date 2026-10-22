Москва22 октВести.Соглашения с независимыми АЗС заключены в 45 российских субъектах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания по ситуации на топливном рынке.
Он уточнил, что заключено 127 сделок.
Вице-премьер также отметил необходимость продолжать работу в этом направлении.
Это корректировка ценообразования на нефтепродукты, сбор данных по всем регионам для возможности принятия оперативных решений, продолжение заключения соглашений с независимыми участниками рынкасказал он
В ходе совещания Новак также отметил положительную динамику на рынке топлива.