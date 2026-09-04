Москва4 сенВести.Новое заседание оперативного штаба по ситуации на рынке топлива пройдет 7 сентября, на нем обсудят соглашения регионов с частными АЗС, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Журналисты поинтересовались у Новака, сколько регионов подписали соглашения с независимыми сетями автозаправок.
Я буду проводить штаб в понедельник, как раз заслушаем всех - и Минэнерго, и ФАС, и регионы - о подписании этих соглашенийответил Новак
По его словам, пока у него подобной информации нет.
Предыдущее заседание состоялось 31 августа. Обсуждались актуальные данные по производству нефтепродуктов, баланс запасов топлива, а также меры, направленные на поддержку внутреннего рынка.