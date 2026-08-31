Москва31 авгВести.Вице-премьер России Александр Новак провел заседание штаба, в ходе которого обсуждалась ситуация на топливном рынке страны. Об этом сообщается на сайте правительства.
Уточняется, что в рамках совещания стороны обсудили актуальные данные по производству нефтепродуктов, текущий баланс запасов топлива, а также меры, направленные на поддержку внутреннего рынка.
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктовсказано в сообщении
Отмечается, что в ходе заседания также была рассмотрена ситуация с обеспечением топливом в отдельных российских субъектах, в том числе в Архангельской области, Новосибирской области, Республике Саха, Свердловской области и других.
27 августа сообщалось, что Новак поручил профильным ведомствам и нефтяникам продолжать работу над стабильным снабжением российских регионов топливом.