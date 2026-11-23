Новак: работа по соглашениям между регионами и независимыми АЗС завершена

Новак: работа по соглашениям между регионами и независимыми АЗС завершена Новак: работа по соглашениям между регионами и независимыми АЗС завершена

Москва23 ноя Вести.Работа по заключению соглашений между регионами и независимыми автозаправочными станциями (АЗС) фактически завершена. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе совещания по ситуации на рынке топлива, передает пресс-служба кабмина.

Работа по заключению соглашений между региональными органами власти и независимыми автозаправочными станциями для регулирования ценовой ситуации фактически завершена говорится в заявлении

Также сообщается, что региональные власти доложили о текущих запасах нефтепродуктов, загруженности сетей АЗС и динамике цен на топливо. Отдельно участники совещания рассмотрели ситуацию в Орловской области, Ставропольском крае, Республике Ингушетия и Санкт-Петербурге.