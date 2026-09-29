Участники совещания по топливу в кабмине РФ уделили особое внимание 4 регионам

Новак обсудил обеспечение топливом четырех регионов России Участники совещания по топливу в кабмине РФ уделили особое внимание 4 регионам

Москва29 сен Вести.Участники совещания в правительстве РФ по ситуации на топливном рынке уделили особое внимание вопросам обеспечения топливом Иркутской, Ленинградской и Пензенской областей, а также Якутии. Об этом сообщил сайт кабмина.

Совещание во вторник, 29 сентября, провел вице-премьер Александр Новак. В нем приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, отраслевых компаний и глав регионов.

Участники обсудили положение на региональных топливных рынках и работу автозаправочной инфраструктуры.

Рассмотрены вопросы обеспечения топливом Иркутской, Ленинградской и Пензенской областей, а также Республики Саха (Якутия). Отмечено, что кооперация федеральных и региональных властей, а также вертикально интегрированных нефтяных компаний позволяет в оперативном режиме разрешать возникающие затруднения говорится в сообщении

ФАС представила результаты работы в отношении участников рынка. Служба продолжает проверять товаропроводящие цепочки и принимать меры для предотвращения необоснованного роста цен.

Также сообщалось, что Минэнерго РФ разработало несколько риск-сценариев на внутреннем рынке топлива.