Минэнерго разработало несколько риск-сценариев по внутреннему рынку топлива Минэнерго разработало различные риск-сценарии развития ситуации на рынке топлива

Москва29 сен Вести.Минэнерго разработало различные риск-сценарии развития ситуации на внутреннем рынке топлива. Об этом сообщается на сайте кабмина по итогам совещания по ситуации на рынке топлива, которое провел заместитель председателя правительства Александр Новак.

В материале сказано, что министерство представило доклад о нынешнем состоянии с топливом в субъектах, о балансе производства и потребления, а также о сформированных запасах нефтепродуктов.

Ведомством разработаны различные риск-сценарии развития ситуации на внутреннем рынке топлива и соответствующие меры реагирования, направленные на поддержание его стабильности сказано в публикации

Новак в ходе совещания, в частности, поручил усилить контроль за образованием цен на топливо.

Ранее в правительстве РФ сообщали, что кабмин обсуждает меры по снабжению регионов страны топливом на уровне не ниже показателей 2025 года.