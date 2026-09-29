14:45 29 сентября 2026 14:50 29.09.2026Сергей КузнецовЭкономикаНовак поручил усилить контроль за образованием цен на топливоНовак поручил усилить контроль за образованием цен на топливоСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеВ США обсуждают сроки капитуляции Украины11:43 Варшава обозначила условие для сбивания дронов над Украиной11:03 Названа причина смерти заслуженного артиста РФ Антонова10:10 Бригадный генерал Волошин не стал выполнять приказ Драпатого07:20 В подполье рассказали, почему украинцы стали массово покидать города03:39 В Посольстве РФ предупредили НАТО о риске конфликта из-за Калининграда00:55 Путин с юмором ответил на совет Зюганова Володину взять "лево руля"22:36 28 сенНардеп Гончаренко заявил о потере контроля над небом Киева20:25 28 сенЭкономикаАлександр Новак29.09.2026