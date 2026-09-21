Кабмин обсуждает снабжение регионов топливом не ниже показателей 2025 года

Правительство обсуждает снабжение регионов топливом на уровне не ниже 2025 года Кабмин обсуждает снабжение регионов топливом не ниже показателей 2025 года

Москва21 сен Вести.Кабмин РФ обсуждает снабжение регионов страны топливом не ниже показателей 2025 года, сообщила пресс-служба правительства России на официальном сайте.

Отдельное внимание уделяют снабжению топливом Тувы, Хакасии, Якутии, Новосибирской области и Красноярского края.

Отраслевые компании проинформировали о выполнении ранее данных поручений. В частности, обсуждались поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы, исполнение обязательств по северному завозу, а также меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года говорится в публикации

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил правительству и профильным ведомствам разработать риск-сценарии для рынка топлива в России. Необходимость разработать меры реагирования на эти сценарии была отмечена отдельно.