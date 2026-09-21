Москва21 сенВести.Кабмин РФ обсуждает снабжение регионов страны топливом не ниже показателей 2025 года, сообщила пресс-служба правительства России на официальном сайте.
Отдельное внимание уделяют снабжению топливом Тувы, Хакасии, Якутии, Новосибирской области и Красноярского края.
Отраслевые компании проинформировали о выполнении ранее данных поручений. В частности, обсуждались поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы, исполнение обязательств по северному завозу, а также меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 годаговорится в публикации
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил правительству и профильным ведомствам разработать риск-сценарии для рынка топлива в России. Необходимость разработать меры реагирования на эти сценарии была отмечена отдельно.