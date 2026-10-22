Москва22 окт Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, в ходе которого отметил положительную динамику на нем, сообщила пресс-служба правительства России.

В совещании участвовали представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Совета Федерации, отраслевых компаний, глав регионов.

Участники отметили, что благодаря ранее принятым мерам удалось увеличить производство топлива, а также формирования запасов. Подчеркивается, что положительной динамики на рынке удалось добиться как по дизельному топливу, так и по бензину.

Мы видим положительную динамику на рынке топлива, которая была достигнута благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний. Необходимо продолжить активную работу по основным направлениям. Это и корректировка ценообразования на нефтепродукты, сбор данных по всем регионам для возможности принятия оперативных решений, продолжение заключения соглашений с независимыми участниками рынка сказал Новак

Ранее Александр Новак в интервью ИС "Вести" сообщил, что на рынке дизеля в России образовался профицит, который нужно отправить на экспорт, чтобы не сокращать объемы переработки топлива.