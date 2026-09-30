ФАС: в 15 регионах России заключили соглашения по ценам на топливо

Соглашения по ценам на топливо подписали 15 регионов России ФАС: в 15 регионах России заключили соглашения по ценам на топливо

Москва30 сен Вести.Соглашения о стабилизации цен на топливо между независимыми операторами автомобильных заправочных станций (АЗС) и региональными властями заключены в 15 субъектах РФ. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба России в своем Telegram-канале.

Идет работа в рамках постановления правительства №662, позволяющего органам власти регионов заключать с независимыми операторами АЗС соглашения о стабилизации цен на топливо. К настоящему времени заключены соглашения в 15 регионах говорится в публикации

В ведомстве добавили, что служба будет контролировать исполнение подписанных соглашений.

Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что правительство России на месяц продлило запрет на экспорт производителями отдельных видов топлива. Согласно подписанному постановлению, запрет на вывоз с территории России дизельного и судового топлива, а также газойлей, которые экспортируются непосредственными производителями, будет действовать до 31 октября 2026 года включительно.