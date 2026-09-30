Правительство РФ продлило запрет на экспорт некоторых видов топлива Кабмин вновь запретил на месяц экспорт дизеля, судового топлива и газойлей

Москва30 сен Вести.Правительство России на месяц продлило запрет на экспорт производителями некоторых видов топлива, проинформировала пресс-служба кабмина.

Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 октября 2026 года включительно говорится в сообщении

В правительстве пояснили, что решение было принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса в период уборочной кампании.

Уточняется, что общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года. Непосредственно для производителей дизеля и судового топлива ограничение работало до 30 сентября 2026 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условие для снятия запрета на экспорт дизеля.