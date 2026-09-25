Москва25 сенВести.Для снятия запрета на экспорт российского дизельного топлива недостаточно обеспечить внутренние потребности страны. Необходимо также снять ограничения с импорта российского дизеля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Если мы говорим о том, что международные рынки должны быть насыщены российским дизелем, чтобы был снят запрет на экспорт, то недостаточно обеспечить полностью российские потребления, запасы дизеля и открыть экспорт дизелясказал Песков
По его словам, также необходимо обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Кроме того, российский дизель должен иметь возможность беспрепятственно поступать на международные рынки без санкций и других ограничений.
Поэтому здесь возможно только комплексное решениеподчеркнул Песков
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейским странам угрожают энергетические локдауны из-за решений европейских бюрократов в энергетической сфере.