Песков назвал условие для снятия запрета на экспорт дизеля Песков: снятие запрета на экспорт дизеля потребует комплексного решения

Москва25 сен Вести.Для снятия запрета на экспорт российского дизельного топлива недостаточно обеспечить внутренние потребности страны. Необходимо также снять ограничения с импорта российского дизеля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Если мы говорим о том, что международные рынки должны быть насыщены российским дизелем, чтобы был снят запрет на экспорт, то недостаточно обеспечить полностью российские потребления, запасы дизеля и открыть экспорт дизеля сказал Песков

По его словам, также необходимо обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Кроме того, российский дизель должен иметь возможность беспрепятственно поступать на международные рынки без санкций и других ограничений.

Поэтому здесь возможно только комплексное решение подчеркнул Песков

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейским странам угрожают энергетические локдауны из-за решений европейских бюрократов в энергетической сфере.