Москва29 сен Вести.Обсуждение переименования котлет по-киевски, вокзалов и станций метро является "пустой демагогией". Об этом заявила избранный депутат Госдумы девятого созыва Элеонора Кавшар.

По ее словам, которые приводит ТАСС, более важными задачами являются решение проблемы доступности жилья, вопросы миграционной политики и увеличения пенсий.

Считаю, что пустая демагогия вокруг переименования котлет, вокзалов и станций метро никак не отразится на реальных проблемах страны сказала Кавшар

Ранее сообщалось, что в столовой Госдумы "деукраинизировали" котлету по-киевски, назвав ее котлетой со сливочным маслом.