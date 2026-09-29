В столовой Госдумы придумали новое название для котлет по-киевски

В столовой Госдумы "деукраинизировали" котлету по-киевски В столовой Госдумы придумали новое название для котлет по-киевски

Москва29 сен Вести.В столовой Госдумы "деукраинизировали" котлету по-киевски, назвав ее котлетой со сливочным маслом. На это обратил внимание журналист Александр Юнашев.

Из новинок осени – котлета со сливочным маслом. Которая ранее была просто котлетой по-киевски написал он в Telegram-канале "Юнашев LIVE"

Свой пост Юнашев сопроводил фотографией блюда.

На снимке видно, что "деукраинизированная" котлета стоит в думской столовой 270 рублей.

Ранее сообщалось, что в РФ готовят кулинарный словарь с русскими названиями блюд взамен заимствованных.