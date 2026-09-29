Москва29 сенВести.В столовой Госдумы "деукраинизировали" котлету по-киевски, назвав ее котлетой со сливочным маслом. На это обратил внимание журналист Александр Юнашев.
Из новинок осени – котлета со сливочным маслом. Которая ранее была просто котлетой по-киевскинаписал он в Telegram-канале "Юнашев LIVE"
Свой пост Юнашев сопроводил фотографией блюда.
На снимке видно, что "деукраинизированная" котлета стоит в думской столовой 270 рублей.
Ранее сообщалось, что в РФ готовят кулинарный словарь с русскими названиями блюд взамен заимствованных.