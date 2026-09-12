"Кринжатина": Милонов прокомментировал слова Лебедева о женщинах и колбасе Депутат Милонов назвал "кринжатиной" слова Лебедева о женщинах и колбасе

Москва12 сен Вести.Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с "Газетой.Ru" назвал слова дизайнера и блогера Артемия Лебедева об отношениях с женщинами "кринжатиной".

В интервью Лебедев заявил, что отношения с партнером можно закончить, выкинув его как "старый засохший кусок колбасы".

Комментировать эту кринжатину - только портить. Но, судя по тому, что Артемий Лебедев говорит, рассказывает про свою личную жизнь, мне очень жаль, что он так и не повзрослел высказался Милонов

Ранее Милонов заявил, что киевский режим не сможет получить новых доходов от легализации производства порно. По его словам, эта идея обречена на провал, поскольку украинцы "в принципе не привыкли платить налоги".