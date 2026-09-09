"Ничего у них не получится". Милонов о легализации порнобизнеса на Украине Депутат Милонов: декриминализация порнобизнеса не принесет денег бюджету Украины

Москва9 сен Вести.Киев не получит дополнительных налоговых поступлений в случае легализации порнобизнеса на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, легализация порнобизнеса является провальной идеей.

Ничего у них не получится. Украинцы в принципе не привыкли платить налоги. Порнобизнес, возможно, и станет законным, но бюджет не получит почти ничего заявил парламентарий

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка писала, что на Украине обсуждают идею легализации производства порнографии для пополнения военного бюджета.